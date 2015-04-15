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    ​Приступили к ремонту еще одной столичной дороги

    Азерйолсервис начал ремонтные работы на улице Шафаята Мехтиева

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ На улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку приступили к ремонтным работам. В настоящее время обновляются брусчатки. Об этом Report сообщили из пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

    По информации, после завершения предусмотренных работ асфальтобетонное покрытие будет обновлено. Если в ближайшее время удастся перенести барьеры, от места пересечения данной улицы с улицей А.Хаквердиева и до Парка Гусейна Джавида планируется обновить 4-полосную дорогу.

    В настоящее время с соответствующими структурами обсуждается вопрос перенесения барьеров на данном отрезке дороги. 

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