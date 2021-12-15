Приступили к асфальтированию автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов начались работы по асфальтированию автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, которая будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов начались работы по асфальтированию автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, которая будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Протяженность автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын, берущей свое начало от участка магистральной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор вблизи Худаферинского водохранилища, составляет 56,4 км.

Ведется также строительство новой автомобильной дороги протяженностью 14 км до города Губадлы, ответвляющейся от указанной дороги на территории населенного пункта Ханлыг. Общая протяженность дорог составляет 70.4 км.