О нас
Report Georgia
Аудио новости

Приступили к асфальтированию автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын

Приступили к асфальтированию автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов начались работы по асфальтированию автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, которая будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.
Инфраструктура
15 декабря 2021 г. 18:53
Приступили к асфальтированию автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов начались работы по асфальтированию автодороги Худаферин-Губадлы-Лачын, которая будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Протяженность автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын, берущей свое начало от участка магистральной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор вблизи Худаферинского водохранилища, составляет 56,4 км.

Ведется также строительство новой автомобильной дороги протяженностью 14 км до города Губадлы, ответвляющейся от указанной дороги на территории населенного пункта Ханлыг. Общая протяженность дорог составляет 70.4 км.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоXudafərin-Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun asfaltlanması işlərinə başlanılıb

Другие новости из категории

Эксперт: Азербайджан должен усилить давление на Армению через Лачынский коридор
Эксперт: Азербайджан должен усилить давление на Армению через Лачынский коридор
15 декабря 2021 г. 14:59
Начинается строительство новой автомобильной дороги в транзитном коридоре Грузия-Азербайджан
Начинается строительство новой автомобильной дороги в транзитном коридоре Грузия-Азербайджан
15 декабря 2021 г. 12:36
В Баку с задержкой следуют около 20 автобусов
В Баку с задержкой следуют около 20 автобусов
15 декабря 2021 г. 10:42
В Хатаинском районе Баку ограничат подачу воды
В Хатаинском районе Баку ограничат подачу воды
15 декабря 2021 г. 10:23
ЕС поддержал прокладку железнодорожной линии по Зангезурскому коридору
ЕС поддержал прокладку железнодорожной линии по Зангезурскому коридору
15 декабря 2021 г. 09:55
Азербайджан расширяет сотрудничество с индустриальной зоной Поти
Азербайджан расширяет сотрудничество с индустриальной зоной Поти
14 декабря 2021 г. 17:43
В Баку сдан в пользование очередной благоустроенный двор
ФотоВ Баку сдан в пользование очередной благоустроенный двор
14 декабря 2021 г. 15:09
Уральские авиалинии запускают прямые рейсы из Калуги и Иркутска в Баку
"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из Калуги и Иркутска в Баку
14 декабря 2021 г. 14:35
Турция в долгосрочной перспективе нацелена довести количество контейнерных поездов на БТК до 1,5 тыс.
Турция в долгосрочной перспективе нацелена довести количество контейнерных поездов на БТК до 1,5 тыс.
14 декабря 2021 г. 13:18
Министр экономики: Восстановление железной дороги Горадиз-Джульфа создает новые возможности
Министр экономики: Восстановление железной дороги Горадиз-Джульфа создает новые возможности
14 декабря 2021 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi