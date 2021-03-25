Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) отозвало разрешения на осуществление авиарейсов из 5 российских городов в Азербайджан.

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) отозвало разрешения на осуществление авиарейсов из 5 российских городов в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России.

23 марта состоялось заседание структуры. По просьбе "Ижавиа" Агентство отозвало разрешения на рейсы Астрахань-Баку, Волгоград-Баку, Ульяновск-Баку, Ростов-на-Дону-Баку на основании заявления авиакомпании. Такое же решение было принято в отношении рейса Красноярск-Баку авиакомпании Red Wings.

Агентство также приняло аналогичное решение на основании обращения авиакомпании Red Wings.