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Принято решение о применении современных технологий в восстановительных работах в Карабахе

Принято решение о применении современных технологий в восстановительных работах в Карабахе Приняты соответствующие решения о необходимости применения современных технологий в строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях и по другим вопросам.
Инфраструктура
20 ноября 2023 г. 18:05
Принято решение о применении современных технологий в восстановительных работах в Карабахе

Приняты соответствующие решения о необходимости применения современных технологий в строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях и по другим вопросам.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на проходящем в Шуше очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению" были приняты соответствующие решения о необходимости применения современных технологий в строительно-монтажных и восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях и по другим вопросам.

В рамках заседания также были обсуждены вопросы создания дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в городе Шуша, организации услуг автотранспорта и пассажирских перевозок, а также существующие потребности и возможности.

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