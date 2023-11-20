Принято решение о применении современных технологий в восстановительных работах в Карабахе

Приняты соответствующие решения о необходимости применения современных технологий в строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях и по другим вопросам.

Приняты соответствующие решения о необходимости применения современных технологий в строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях и по другим вопросам.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на проходящем в Шуше очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению" были приняты соответствующие решения о необходимости применения современных технологий в строительно-монтажных и восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях и по другим вопросам.

В рамках заседания также были обсуждены вопросы создания дорожно-транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в городе Шуша, организации услуг автотранспорта и пассажирских перевозок, а также существующие потребности и возможности.