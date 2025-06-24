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Принятие госстандартов в Азербайджане увеличилось более чем в 6 раз за последние 3 года

Принятие госстандартов в Азербайджане увеличилось более чем в 6 раз за последние 3 года Принятие госстандартов в Азербайджане увеличилось более чем в 6 раз за последние 3 года
Инфраструктура
24 июня 2025 г. 11:08
Принятие госстандартов в Азербайджане увеличилось более чем в 6 раз за последние 3 года

В Азербайджане за последние 3 года принятие государственных стандартов увеличилось более чем в 6 раз.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора, временно исполняющая обязанности генерального директора Азербайджанского института стандартизации Кямаля Мамедзаде на просветительском семинаре в области стандартизации, посвященном 150-летнему юбилею Национальной прессы.

По ее словам, в Азербайджане в 2021 году было принято 36, в 2022 году - 68, в 2023 году - 139, а в 2024 году - 232 новых государственных стандарта.

Она отметила, что по сравнению с 2021 годом количество принятых стандартов в 2024 году увеличилось более чем в 6 раз.

"За январь-май этого года было принято 86 новых госстандартов. В то же время проводится периодическая проверка нормативных документов с целью совершенствования существующих госстандартов в области стандартизации, определения их актуальности и эффективности применения. За первые 5 месяцев 2025 года была проведена периодическая проверка 45 госстандартов", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son 3 ildə dövlət standartlarının qəbulu 6 dəfədən çox artıb

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