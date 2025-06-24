Принятие госстандартов в Азербайджане увеличилось более чем в 6 раз за последние 3 года

Принятие госстандартов в Азербайджане увеличилось более чем в 6 раз за последние 3 года

Принятие госстандартов в Азербайджане увеличилось более чем в 6 раз за последние 3 года

https://images.report.az/photo/5b6c1c09-85cd-35f7-8cab-604fc391c8db.png https://images.report.az/photo/5b6c1c09-85cd-35f7-8cab-604fc391c8db.png

В Азербайджане за последние 3 года принятие государственных стандартов увеличилось более чем в 6 раз. Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора, временно исполняющая обязанности генерального директора Азербайджанского института стандартизации Кямаля Мамедзаде на просветительском семинаре в области стандартизации, посвященном 150-летнему юбилею Национальной прессы. По ее словам, в Азербайджане в 2021 году было принято 36, в 2022 году - 68, в 2023 году - 139, а в 2024 году - 232 новых государственных стандарта. Она отметила, что по сравнению с 2021 годом количество принятых стандартов в 2024 году увеличилось более чем в 6 раз. "За январь-май этого года было принято 86 новых госстандартов. В то же время проводится периодическая проверка нормативных документов с целью совершенствования существующих госстандартов в области стандартизации, определения их актуальности и эффективности применения. За первые 5 месяцев 2025 года была проведена периодическая проверка 45 госстандартов", - отметила она. Подпишитесь на наш Telegram канал