Принятие госстандартов в Азербайджане увеличилось более чем в 6 раз за последние 3 года

В Азербайджане за последние 3 года принятие государственных стандартов увеличилось более чем в 6 раз.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора, временно исполняющая обязанности генерального директора Азербайджанского института стандартизации Кямаля Мамедзаде на просветительском семинаре в области стандартизации, посвященном 150-летнему юбилею Национальной прессы.
По ее словам, в Азербайджане в 2021 году было принято 36, в 2022 году - 68, в 2023 году - 139, а в 2024 году - 232 новых государственных стандарта.
Она отметила, что по сравнению с 2021 годом количество принятых стандартов в 2024 году увеличилось более чем в 6 раз.
"За январь-май этого года было принято 86 новых госстандартов. В то же время проводится периодическая проверка нормативных документов с целью совершенствования существующих госстандартов в области стандартизации, определения их актуальности и эффективности применения. За первые 5 месяцев 2025 года была проведена периодическая проверка 45 госстандартов", - отметила она.