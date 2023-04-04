О нас

Принят новый госстандарт в связи с объектами транспортной инфраструктуры

Принят новый госстандарт в связи с объектами транспортной инфраструктуры Институт стандартизации Азербайджана (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял госстандарт AZS 749-2023 "Присвоение имен объектам транспортной инф
Инфраструктура
4 апреля 2023 г. 15:08
Принят новый госстандарт в связи с объектами транспортной инфраструктуры

Институт стандартизации Азербайджана (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял госстандарт AZS 749-2023 "Присвоение имен объектам транспортной инфраструктуры, присвоение адресов объектам недвижимости, подготовка и установка адресных табличек".

Об этом Report сообщили в AZSTAND.

Согласно стандарту, Госслужба по вопросам имущества обеспечивает размещение на соответствующем интернет-сайте включенной в адресный реестр и считающейся открытой информации. В соответствии с этими правилами госорганы и муниципалитеты, юридические и физические лица должны использовать в официальной документации только адреса, включенные в адресный реестр.

Институт утвердил стандарт и добавил в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinə dair yeni dövlət standartı qəbul edilib

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi