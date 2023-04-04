Принят новый госстандарт в связи с объектами транспортной инфраструктуры

Институт стандартизации Азербайджана (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял госстандарт AZS 749-2023 "Присвоение имен объектам транспортной инф

Институт стандартизации Азербайджана (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял госстандарт AZS 749-2023 "Присвоение имен объектам транспортной инфраструктуры, присвоение адресов объектам недвижимости, подготовка и установка адресных табличек".

Об этом Report сообщили в AZSTAND.

Согласно стандарту, Госслужба по вопросам имущества обеспечивает размещение на соответствующем интернет-сайте включенной в адресный реестр и считающейся открытой информации. В соответствии с этими правилами госорганы и муниципалитеты, юридические и физические лица должны использовать в официальной документации только адреса, включенные в адресный реестр.

Институт утвердил стандарт и добавил в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.