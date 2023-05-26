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Принимаются меры для расширения потенциала грузоперевозок по БТК

Принимаются меры для расширения потенциала грузоперевозок по БТК Принимаются меры для ускорения темпов строительства в целях расширения потенциала грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Инфраструктура
26 мая 2023 г. 16:11
Принимаются меры для расширения потенциала грузоперевозок по БТК

Принимаются меры для ускорения темпов строительства в целях расширения потенциала грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что акционерное общество привлекло новых подрядчиков для ускорения работ по реконструкции и строительству на пролегающем по территории Грузии 183-клометровом участке и завершения реализации проекта в короткие сроки.

Начало ремонтно-восстановительных работ на участке Марабда-Карцахи, пролегающей по горно-лесистой местности со сложным рельефом, направлено на оздоровление дорожной инфраструктуры, повышение ее пропускной способности и безопасности движения. Проводимые работы сыграют важную роль в перевозке большего объема грузов из Китая и Центральной Азии в Европу.

Более быстрая доставка товаров из Азии в Европу через Азербайджан подчеркивает важность БТК в региональной транспортной сети. В настоящее время линии полностью электрифицированы, на 12 станциях завершаются работы по электроснабжению, установке устройств связи и указателей, административных зданий для работников станций и пр.

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Версия на азербайджанском языке BTQ ilə yükdaşıma potensialının artırılması üçün tədbirlər həyata keçirilir

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