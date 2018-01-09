Принцип контроля судов на Каспии будет изменен

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Прикаспийские государства приняли решение установить единый режим государственного контроля судов в портах по аналогии с Черным и Средиземным морем. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства по инвестициям и развитию Казахстана, профильными ведомствами прикаспийских стран проводится работа по согласованию положений касательно порядка осуществления портового контроля.

Унифицированный подход позволит повысить техническую безопасность морских судов в регионе, минимизировать количество морских аварий, повысить безопасность жизни, здоровья членов экипажей судов и пассажиров, обеспечить сохранность транспортных средств и грузов.

Вместе с тем, сократится количество проверок судов, находящихся в хорошем техническом состоянии, и повысится эффективность использования ресурсов для проведения проверок транспорта.

В настоящее время на Каспии эксплуатируются около 1600 морских судов.