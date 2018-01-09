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    Принцип контроля судов на Каспии будет изменен

    Унифицированный подход позволит повысить техническую безопасность морских судов и снизить число их проверок

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Прикаспийские государства приняли решение установить единый режим государственного контроля судов в портах по аналогии с Черным и Средиземным морем. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства по инвестициям и развитию Казахстана,   профильными ведомствами прикаспийских стран проводится работа по согласованию положений касательно порядка осуществления портового контроля.

    Унифицированный подход позволит повысить техническую безопасность морских судов в регионе, минимизировать количество морских аварий, повысить безопасность жизни, здоровья членов экипажей судов и пассажиров, обеспечить сохранность транспортных средств и грузов.

    Вместе с тем, сократится количество проверок судов, находящихся в хорошем техническом состоянии, и повысится эффективность использования ресурсов для проведения проверок транспорта.

    В настоящее время на Каспии эксплуатируются около 1600 морских судов.

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