​Принадлежащие компании Transgate автобусы сняты с маршрутов

Баку. 10 сентября.REPORT.AZ/ В Баку все принадлежащие ООО Transgate автобусы сняты с маршрутов. Маршрутные линии компании переданы в распоряжение других перевозчиков.

Об этом сообщила Report руководитель отдела по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Шафа Мехмангызы.

По ее словам, принадлежащие компании автобусы были непригодны к эксплуатации и в результате были сняты с маршрутов: "Недавно в одном из автобусов Transgate произошел пожар, также были обнаружены другие технические неисправности, в результате чего эти автобусы были сняты с маршрутов. Взамен этого по маршрутам запущены более современные и качественные автобусы. Сейчас по этим маршрутам курсируют новые автобусы других перевозчиков".

Отметим, что из принадлежащих ООО Transgate 11-ти маршрутных линий одна ликвидирована, а остальные переданы другим перевозчикам.