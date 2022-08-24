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Прибыль ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" снизилась впятеро

Прибыль ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" снизилась впятеро ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило 2021 год с прибылью в размере 79,138 млн манатов.
Инфраструктура
24 августа 2022 г. 16:52
Прибыль ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана снизилась впятеро

ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило 2021 год с прибылью в размере 79,138 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации, это в 4,5 раза меньше, чем в 2020 году.

В прошлом году доходы ОАО “Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана” составили 628,884 млн манатов (на 28,2% меньше, чем годом ранее), а расходы - 549,747 млн манатов (на 5,2% больше). Компания не платила налог на прибыль.

На 1 января этого года активы ОАО “Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана” составили 3 539,114 млн манатов, что на 2,7% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства акционерного общества выросли на 52,45%, до 14,533 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 2,6%, до 3 524,581 млн манатов.

ОАО “Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана” было создано в 1997 году. Его уставный капитал составляет 728,428 млн манатов. Акционерное общество на 100% принадлежит государству.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”nın mənfəəti 5 dəfə azalıb

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