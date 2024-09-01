Прибыль контейнерных перевозчиков взлетела до рекордных 10,2 млрд долларов

Глобальная контейнерная отрасль продемонстрировала значительный рост прибыли во втором квартале 2024 года.
Как передает Report, об этом говорится в отчете Bloomberg по результатам анализа отрасли.
По данным издания, чистая прибыль крупнейших контейнерных перевозчиков мира, включая датскую A.P. Moller-Maersk A/S и китайскую Cosco Shipping Holdings Co., почти удвоилась по сравнению с первым кварталом и превысила 10,2 млрд долларов.
Этот показатель превзошел результат второго квартала 2023 года, когда прибыль составила 8,88 млрд долларов.
По информации агентства, на рост прибыли повлияли рекордные объемы перевозок и повышение фрахтовых ставок после изменения маршрутов в Красном море. Согласно данным Container Trades Statistics Ltd, мировой объем контейнерных перевозок достиг рекордных 46,4 млн единиц в 20-футовом эквиваленте, превысив предыдущий рекорд в 46,2 млн, установленный во втором квартале 2021 года.