Прибыль контейнерных перевозчиков взлетела до рекордных 10,2 млрд долларов

Глобальная контейнерная отрасль продемонстрировала значительный рост прибыли во втором квартале 2024 года.

Глобальная контейнерная отрасль продемонстрировала значительный рост прибыли во втором квартале 2024 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Bloomberg по результатам анализа отрасли.

По данным издания, чистая прибыль крупнейших контейнерных перевозчиков мира, включая датскую A.P. Moller-Maersk A/S и китайскую Cosco Shipping Holdings Co., почти удвоилась по сравнению с первым кварталом и превысила 10,2 млрд долларов.

Этот показатель превзошел результат второго квартала 2023 года, когда прибыль составила 8,88 млрд долларов.

По информации агентства, на рост прибыли повлияли рекордные объемы перевозок и повышение фрахтовых ставок после изменения маршрутов в Красном море. Согласно данным Container Trades Statistics Ltd, мировой объем контейнерных перевозок достиг рекордных 46,4 млн единиц в 20-футовом эквиваленте, превысив предыдущий рекорд в 46,2 млн, установленный во втором квартале 2021 года.