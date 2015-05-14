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    ​При въезде в Баку и в центре города образовались автомобильные пробки

    Большая плотность движения автотранспорта наблюдается на трассе Баку-Сумгайыт

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Ремонтные работы на территории Хырдаланского круга на 11-ом км трассы Баку-Губа-Россия стали причиной огромной автомобильной пробки на этом участке трассы. В настоящее время на этой территории в направлении города наблюдается большая плотность движения автотранспорта. Об этом Report сообщили в центре интеллектуального управления транспортом.

    В то же время, на Бинагадинском шоссе (в сторону города), проспекте Зии Буньядова (в направлении станции метро "Короглу"), а также проспекте Хатаи (в сторону проспекта Азадлыг) наблюдается большая плотность движения автотранспорта. 

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