При участии Азербайджана разрабатывается соглашение по транзитным перевозкам в регионе CAREC

Разрабатывается соглашение, формирующее правовую базу для осуществления транзитных перевозок в рамках системы ”Усовершенствованная транзитная система CAREC и общий обмен данными" (CATS).

Разрабатывается соглашение, формирующее правовую базу для осуществления транзитных перевозок в рамках системы ”Усовершенствованная транзитная система CAREC и общий обмен данными" (CATS).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Обсуждение соглашения состоялось на 4-м заседании Технической рабочей группы по пилотному этапу проекта CATS, реализуемого в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (АБР), в Ташкенте.

На встрече также были организованы отдельные заседания трех рабочих групп, состоящих из представителей таможенных органов стран-участниц и экспертов АБР.