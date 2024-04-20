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При участии Азербайджана разрабатывается соглашение по транзитным перевозкам в регионе CAREC

При участии Азербайджана разрабатывается соглашение по транзитным перевозкам в регионе CAREC Разрабатывается соглашение, формирующее правовую базу для осуществления транзитных перевозок в рамках системы ”Усовершенствованная транзитная система CAREC и общий обмен данными" (CATS).
Инфраструктура
20 апреля 2024 г. 16:06
При участии Азербайджана разрабатывается соглашение по транзитным перевозкам в регионе CAREC

Разрабатывается соглашение, формирующее правовую базу для осуществления транзитных перевозок в рамках системы ”Усовершенствованная транзитная система CAREC и общий обмен данными" (CATS).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Обсуждение соглашения состоялось на 4-м заседании Технической рабочей группы по пилотному этапу проекта CATS, реализуемого в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (АБР), в Ташкенте.

На встрече также были организованы отдельные заседания трех рабочих групп, состоящих из представителей таможенных органов стран-участниц и экспертов АБР.

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Версия на английском языке Agreement on transit transportation in CAREC region being developed with Azerbaijan’s participation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iştirakı ilə CAREC ölkələrilə tranzit daşımaları həyata keçirilməsi üzrə beynəlxalq saziş hazırlanır

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