TDK-Logistics позволит снизить стоимость товаров для Азербайджана и Казахстана

Посольство Казахстана совместно с Торговым домом Казахстана в Азербайджане открыло новое логистическое подразделения TDK-Logistics.

Посольство Казахстана совместно с Торговым домом Казахстана в Азербайджане открыло новое логистическое подразделения TDK-Logistics.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Казахстана, новая структура была презентована с участием представителей государственных органов Азербайджана и деловых кругов двух стран.

Генеральный директор Торгового дома Руфат Рзаев отметил, что оптимизация логистических решений является одной из приоритетных задач для увеличения взаимного торгового оборота.

«С этим вопросом мы столкнулись, когда проводили расчет себестоимости продукции, относящейся к продуктам питания и товарам народного потребления. И пришли к выводу, что для снижения общей стоимости товаров, повышения конкурентоспособности производимой продукции и уменьшения импортозависимости, необходимо оптимизировать расходы на транспортировку как для экспортеров, так и для импортеров из Казахстана и Азербайджана", - отметил он.

В этой связи мы начали искать варианты решений посредством мониторинга грузов, которые передвигаются между Казахстаном и Азербайджаном, и стали предлагать предпринимателям составлять график поставок таким образом, чтобы исключить "порожняк", сказал он. Таким образом, все участники данной логистической цепочки будут иметь свою выгоду, а экспортеры и импортеры снизят расходы на доставку своей продукции. И, как следствие, за счет снижения общей стоимости товара, они станут более доступными для конечного потребителя.

Было подчеркнуто, что создание Зангезурского коридора открывает новые возможности для раскрытия растущего потенциала каспийской портовой инфраструктуры двух стран.