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При строительстве дороги Худаферин-Губадлы-Лачын перенесены захоронения  

При строительстве дороги Худаферин-Губадлы-Лачын перенесены захоронения   При проектировании дороги Худаферин-Губадлы-Лачын была перенесена часть захоронений.
Инфраструктура
26 января 2024 г. 12:42
При строительстве дороги Худаферин-Губадлы-Лачын перенесены захоронения  

При проектировании дороги Худаферин-Губадлы-Лачын была перенесена часть захоронений.

Как сообщает Report, об этом говорилось на общественном обсуждении документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проектам строительства автомобильных дорог Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, Худаферин-Губадлы-Лачын, а также альтернативной дороги в объезд Лачына.

Отмечено, что несколько захоронений попали на территорию, где планировалось проложить дорогу. Совместно с представителями соответствующих структур, были проведены работы по переносу 61 могилы, одного захоронения, относящегося к XVII веку, и гробницы Сейида Бабиша Джафароглу.

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Версия на азербайджанском языке Xudafərin-Qubadlı-Laçın yoluna düşən qəbirlər və ziyarətgah köçürülüb

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