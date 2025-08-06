При покупке онлайн-билета на освобожденные территории разрешения будут выдаваться автоматически

С сегодняшнего дня гражданам Азербайджана при приобретении билетов через портал biletim.az или мобильное приложение автоматически предоставляются разрешения на въезд в освобожденные от оккупации территории.

С сегодняшнего дня гражданам Азербайджана при приобретении билетов через портал или мобильное приложение biletim.az автоматически предоставляется разрешение на въезд в освобожденные от оккупации территории.

Как передает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, такая возможность стала доступной благодаря интеграции межведомственных информационных систем ведомства и Министерства внутренних дел.

Срок действия разрешения, предоставляемого при покупке билета на освобожденные от оккупации территории через портал biletim.az, составляет 5 дней.