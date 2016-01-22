​Президенты Азербайджана и Украины поговорили о транзите в обход России

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию с российским эмбарго на украинскую продукцию, а также скоординировали действия для развития маршрута транзита через Каспийское море в направлении Китая и Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи в Давосе.

«Президенты Украины и Азербайджана обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с российским эмбарго на украинскую продукцию, и запрет на транзитные перевозки. В связи с этим главы государств приветствуют успешную отправку из Ильичевска первого рейса контейнерного поезда по маршруту «Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай». Петр Порошенко и Ильхам Алиев скоординировали действия, необходимые для развития маршрута транзита через Каспийское море в направлении Китая и Ирана», – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможности дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе в нефтегазовой и энергетической отраслях, а также в сферах строительства, транспорта и связи.

«Азербайджанская сторона подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.