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    ​Президенты Азербайджана и Украины поговорили о транзите в обход России

    Алиев и Порошенко скоординировали действия, необходимые для развития маршрута транзита через Каспийское море в направлении Китая и Ирана

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ситуацию с российским эмбарго на украинскую продукцию, а также скоординировали действия для развития маршрута транзита через Каспийское море в направлении Китая и Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Forbes, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи в Давосе.

    «Президенты Украины и Азербайджана обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с российским эмбарго на украинскую продукцию, и запрет на транзитные перевозки. В связи с этим главы государств приветствуют успешную отправку из Ильичевска первого рейса контейнерного поезда по маршруту «Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай». Петр Порошенко и Ильхам Алиев скоординировали действия, необходимые для развития маршрута транзита через Каспийское море в направлении Китая и Ирана», – говорится в сообщении.

    Кроме того, стороны обсудили возможности дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе в нефтегазовой и энергетической отраслях, а также в сферах строительства, транспорта и связи.

    «Азербайджанская сторона подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

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