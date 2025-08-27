О нас

Президент: Зангезурский коридор поддержит существующий в Иране Северный коридор

Инфраструктура
27 августа 2025 г. 10:30
Президент: Зангезурский коридор поддержит существующий в Иране Северный коридор

Зангезурский коридор будет поддерживать существующий в Иране Северный коридор.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

"Потому что, во-первых, коридор Север-Юг изначально был запланирован и спроектирован идущим с севера: Северная Европа, Россия, Азербайджан, Иран, Персидский залив - по прямой линии, если посмотреть на карту, и он проходит по территории Азербайджана, частично прямо по берегу Каспийского моря", - сказал глава государства.

По его словам, это настоящий коридор Север-Юг, который полностью построен на территории Азербайджана.

"У нас есть полное железнодорожное и автомобильное сообщение между российской и иранской границами. Недостающая часть находится на территории Ирана. Им нужно построить около 150 или более километров. Но это займет время, возможно, несколько лет. Что может произойти с сообщением между Севером и Югом? Оно может пройти через Зангезур. Опять же, если представить карту, маршрут может протянуться из Северной Европы в Россию, в Азербайджан, а затем из Азербайджана в Зангезур, затем в Нахчыван, а из Нахчывана есть железнодорожное сообщение с Ираном, которое пролегает к Персидскому заливу. Так что на самом деле Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток-Запад, но и транспортным коридором Север-Юг. И вместо одного маршрута Север-Юг из России в Иран через Азербайджан у нас будет еще один — из России в Азербайджан, Армению, Нахчыван и далее - в Иран. Так что, думаю, это будет выигрышная ситуация для всего региона, и здесь не будет проигравших. Возвращаясь к вашему вопросу, я знаю, что и иранское правительство понимает это. Поэтому Азербайджан сделает все, чтобы укрепить региональное сотрудничество между всеми странами региона", - подчеркнул президент.

