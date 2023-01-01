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Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет

Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет В этом году мы открыли международный аэропорт в Зангилане. Это уже второй по счету аэропорт на освобожденных территориях. Третий будет сдан в эксплуатацию максимум через два года.
Инфраструктура
1 января 2023 г. 00:02
Президент: Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет

В этом году мы открыли международный аэропорт в Зангилане. Это уже второй по счету аэропорт на освобожденных территориях. Третий будет сдан в эксплуатацию максимум через два года.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства отметил, что ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангезурского коридора, строятся железные и автомобильные дороги. «Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет. Мы демонстрируем непоколебимость нашей воли, все идет по плану. Наше требование обоснованно и справедливо. Мы должны и будем иметь связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой территорией Нахчыванской Автономной Республикой», - подчеркнул Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ermənistan istəsə də, istəməsə də Zəngəzur dəhlizinin açılması mütləq olmalıdır"

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