Президент: Я дал указание приступить к проектированию железной дороги Горадиз-Агбенд

Сегодня обсуждаются крупные проекты в регионе в транспортно-коммуникационной сфере

"На территории Кяльбаджарского или Лачинского района будет построен второй аэропорт. Мы дали старт строительству автомобильной дороги Физули-Шуша. Параллельно сегодня обсуждаются крупные проекты в регионе в транспортно-коммуникационной сфере".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, принимая в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

"Приоритет здесь, конечно, составляют проекты железной дороги Горадиз-Зангилан, затем железной дороги Зангилан-Нахчыван, железной дороги Нахчыван-Турция, а также другие проекты. Потому что считаю, что ситуация, сложившаяся после войны, открывает для стран региона новые возможности. Азербайджан готов к сотрудничеству в данной сфере и вносит вклад в это дело. Я дал указание приступить к проектированию железной дороги Горадиз-Агбенд, старт уже дан. Также и другие проекты. Здесь должны применяться самые современные технологии, с тем чтобы Азербайджан мог всегда удерживать лидерство и в данной сфере. Надеюсь, что вы с честью справитесь и со всеми этими задачами", - сказал глава государства.