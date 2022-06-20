Президент выделил средства на строительство автодороги в Агстафе

Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,1 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюдже

Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,1 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" в целях строительства автодороги Агстафа–Пойлу–государственная граница с Грузией (11 км), соединяющей два населенных пункта, в которых проживают четыре тысячи человек.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.