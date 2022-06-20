О нас

Президент выделил средства на строительство автодороги в Агстафе

Президент выделил средства на строительство автодороги в Агстафе Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,1 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюдже
Инфраструктура
20 июня 2022 г. 14:24
Президент выделил средства на строительство автодороги в Агстафе

Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,1 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" в целях строительства автодороги Агстафа–Пойлу–государственная граница с Грузией (11 км), соединяющей два населенных пункта, в которых проживают четыре тысячи человек.

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani President allocates over $1M for road construction in Agstafa district 
Версия на азербайджанском языке Prezident Ağstafada avtomobil yolunun tikintisinə vəsait ayırıb - SƏRƏNCAM

Экслюзивные новости

Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11
Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
17 июня 2022 г. 19:11
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
17 июня 2022 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
17 июня 2022 г. 17:05
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
17 июня 2022 г. 16:01
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
17 июня 2022 г. 15:25
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
17 июня 2022 г. 15:04
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi