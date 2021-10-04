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Президент выделил средства на создание промышленного парка в Джебраиле

Президент выделил средства на создание промышленного парка в Джебраиле В целях организации деятельности промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" и создания на его территории инфраструктуры (электро- и теплоэнергия, газ, вода, канализация, связь, транспорт, противопожарная защита, объекты производственной, админис
Инфраструктура
4 октября 2021 г. 14:45
Президент выделил средства на создание промышленного парка в Джебраиле
Ильхам Алиев

В целях организации деятельности промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" и создания на его территории инфраструктуры (электро- и теплоэнергия, газ, вода, канализация, связь, транспорт, противопожарная защита, объекты производственной, административной, социальной и другой инфраструктуры) из средств, предусмотренных для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год Министерству экономики первоначально выделено 500 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева "О создании промышленного парка "Экономическая зона долины Араз".

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Версия на английском языке President allocates funds for establishment of industrial park in Jabrayil
Версия на азербайджанском языке Prezident Cəbrayılda sənaye parkının yaradılmasına vəsait ayırıb

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