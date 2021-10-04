Президент выделил средства на создание промышленного парка в Джебраиле

В целях организации деятельности промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" и создания на его территории инфраструктуры (электро- и теплоэнергия, газ, вода, канализация, связь, транспорт, противопожарная защита, объекты производственной, админис

В целях организации деятельности промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" и создания на его территории инфраструктуры (электро- и теплоэнергия, газ, вода, канализация, связь, транспорт, противопожарная защита, объекты производственной, административной, социальной и другой инфраструктуры) из средств, предусмотренных для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год Министерству экономики первоначально выделено 500 тысяч манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева "О создании промышленного парка "Экономическая зона долины Араз".