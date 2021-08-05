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Президент выделил на строительство дороги в Шабране 1,1 млн манатов

Президент выделил на строительство дороги в Шабране 1,1 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (6 км)-Падар Шабранского района.
Инфраструктура
5 августа 2021 г. 15:54
Президент выделил на строительство дороги в Шабране 1,1 млн манатов
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (6 км)-Падар Шабранского района".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (6 км)-Падар, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,1 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Şabranda avtomobil yolunun tikintisinə 1,1 milyon manat vəsait ayırıb

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