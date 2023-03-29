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Президент выделил на строительство дороги в Агсуинском районе 7,8 млн манатов

Президент выделил на строительство дороги в Агсуинском районе 7,8 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Делиляр-Гарагоюнлу-Кендоба Агсуинско
Инфраструктура
29 марта 2023 г. 14:12
Президент выделил на строительство дороги в Агсуинском районе 7,8 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Делиляр-Гарагоюнлу-Кендоба Агсуинского района.

Как сообщает Report, в целях завершения строительства автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (19 км)-Арабмехдибей-Дедели-Гасымбейли-Халилли-Мустафалы-Гёйделлекли-Текле-Делиляр-Гарагоюнлу-Кендоба, соединяющей 12 населенных пунктов с населением десять тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.3 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено выделить 7,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Ağsuda avtomobil yolunun tikintisinə 7,8 milyon manat ayırıb

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