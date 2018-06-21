Президент выделил на строительство автомобильной дороги Демирчи-Лагич 13,7 млн манатов

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства автомобильной дороги Демирчи-Лагич, соединяющей село Демирчи Шамахинского района с поселком Лагич Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Демирчи-Лагич общей протяженностью 22 километра, соединяющей село Демирчи Шамахинского района с поселком Лагич Исмаиллинского района, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 13,7 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.