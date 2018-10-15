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    Президент выделил на строительство автомобильной дороги Алят-Астара-госграница с Ираном 3 млн манатов

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства 204-207-километрового участка автомобильной дороги Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран и моста через реку Астарачай из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 3 млн манатов.

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