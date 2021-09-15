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Президент выделил 8 миллионов манатов на строительство дорог в Уджаре

Президент выделил 8 миллионов манатов на строительство дорог в Уджаре Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с дополнительными мерами по продолжению строительства автомобильной дороги Мюсюслю-Тезе Шильян-Баргюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газьян Уджарского района.
Инфраструктура
15 сентября 2021 г. 15:44
Президент выделил 8 миллионов манатов на строительство дорог в Уджаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с дополнительными мерами по продолжению строительства автомобильной дороги Мюсюслю-Тезе Шильян-Баргюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газьян Уджарского района.

Как сообщает Report, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Мюсюслю-Тезе Шильян-Баргюшад-Багбан-Юхары Шильян-Боят-Газьян, соединяющей 7 населенных пунктов с населением двадцать девять тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Ucarda yol tikintisinə 8 milyon manat ayırıb

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