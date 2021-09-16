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Президент выделил 5 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку

Президент выделил 5 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ в области реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку".
Инфраструктура
16 сентября 2021 г. 16:06
Президент выделил 5 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ в области реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку".

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бина, Бузовна и Гала Хазарского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год" Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Bakıda avtomobil yollarının yenidən qurulmasına 5 milyon manat ayırıb

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