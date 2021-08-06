Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гусар-Гаякенд-Аваран-Хурель Гусарского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гусар-Гаякенд-Аваран-Хурель Гусарского района.

Как передает Report, распоряжением в целях строительства автомобильной дороги Гусар-Гаякенд-Аваран-Хурель, соединяющей 4 населенных пункта с населением восемь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,6 миллиона манатов.