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Президент выделил 4,9 млн манатов на реконструкцию дороги в Баку

Президент выделил 4,9 млн манатов на реконструкцию дороги в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Зых–Говсан Сураханского района города Баку.
Инфраструктура
1 октября 2021 г. 14:33
Президент выделил 4,9 млн манатов на реконструкцию дороги в Баку
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Зых–Говсан Сураханского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях реконструкции автомобильной дороги Зых–Говсан, соединяющей 2 населенных пункта с населением пятьдесят восемь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,9 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan allocates AZN4.9M for road reconstruction in capital
Версия на азербайджанском языке Prezident Bakıda yolların yenidən qurulmasına 4,9 milyon manat ayırıb

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