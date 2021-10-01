Президент выделил 4,9 млн манатов на реконструкцию дороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Зых–Говсан Сураханского района города Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Зых–Говсан Сураханского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях реконструкции автомобильной дороги Зых–Говсан, соединяющей 2 населенных пункта с населением пятьдесят восемь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,9 млн манатов.