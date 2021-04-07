Президент выделил 13,6 млн манатов на строительство автодороги в Агджабеди

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-Станция Мингячевир-Бахрамтепе (109 км)-Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд Агджабединского района".

Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится:

"В целях завершения строительства автомобильной дороги Мингячевир-Станция Мингячевир-Бахрамтепе (109 км)-Авшар-Салманбейли-Ашагы Авшар-Ходжавенд, соединяющей 4 населенных пункта с населением четырнадцать тысяч человек, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 13,6 миллиона (тринадцать миллионов шестьсот тысяч) манатов, указанных в подпункте 1.1.9 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения".