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Президент выделил 13,5 млн манатов на строительство дороги в Геранбое

Президент выделил 13,5 млн манатов на строительство дороги в Геранбое Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гарвенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу Геранбойского района.
Инфраструктура
21 июня 2021 г. 13:49
Президент выделил 13,5 млн манатов на строительство дороги в Геранбое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гарвенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу Геранбойского района.

Как передает Report, распоряжением в целях завершения строительства автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гарвенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу, соединяющей 8 населенных пунктов с населением тридцать одна тысяча человек, из указанного в подпункте 1.1.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 13,5 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Goranboyda yol tikintisinə 13,5 milyon manat ayırıb

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