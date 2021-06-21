Президент выделил 13,5 млн манатов на строительство дороги в Геранбое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гарвенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу Геранбойского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гарвенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу Геранбойского района.

Как передает Report, распоряжением в целях завершения строительства автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гарвенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу, соединяющей 8 населенных пунктов с населением тридцать одна тысяча человек, из указанного в подпункте 1.1.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 13,5 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из распоряжения.