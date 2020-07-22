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Президент выделил 13,1 млн манатов на строительство дороги

Президент выделил 13,1 млн манатов на строительство дороги ПрезидентАзербайджана подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Эмирван-Вандам Габалинского района". Как сообщкает Report, согласно распоряжению, вцелях строительства автомобильной дороги Эмирван-Вандам, соединяющей 5 населенных
Инфраструктура
22 июля 2020 г. 16:27
Президент выделил 13,1 млн манатов на строительство дороги

Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Эмирван-Вандам Габалинского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Эмирван-Вандам, соединяющей пять населенных пунктов с населением 14 тысяч человек, из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 13,1 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Qəbələdə yol tikintisinə 13,1 milyon manat ayırdı
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