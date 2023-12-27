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Президент выделил 1,2 млн манатов на капитальный ремонт дороги в Губинском районе

Президент выделил 1,2 млн манатов на капитальный ремонт дороги в Губинском районе Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Амсар-Эски Игрыг-Гюльтепе-Мохудж-Ашагы Тюлекеран-Еникенд-Тюлер-Юхары Тюлекеран Губинского района.
Инфраструктура
27 декабря 2023 г. 13:37
Президент выделил 1,2 млн манатов на капитальный ремонт дороги в Губинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Амсар-Эски Игрыг-Гюльтепе-Мохудж-Ашагы Тюлекеран-Еникенд-Тюлер-Юхары Тюлекеран Губинского района.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Амсар-Эски Игрыг-Гюльтепе-Мохудж-Ашагы Тюлекеран-Еникенд-Тюлер-Юхары Тюлекеран, соединяющей 8 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года, глава государства распорядился выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,2 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование, а министерству экономики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения капитального ремонта автомобильной дороги.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Qubada yol təmirinə 1,2 milyon manat vəsait ayırıb

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