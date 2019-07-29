Президент выделил на строительство дороги в Сальяне 7,8 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Абадкенд-Коланы-Хеледж-Еникенд Сальянского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Абадкенд-Коланы-Хеледж-Еникенд, соединяющей четыре населенных пункта с населением одиннадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,8 млн манатов.