Президент утвердил изменения в законы, касающиеся искусственных земельных участков на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в некоторых законах в связи с исполнением закона от 7 мая 2024 года "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в некоторых законах в связи с исполнением закона от 7 мая 2024 года "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)".

Как сообщает Report, изменения коснулись Земельного кодекса, законов "Об аренде земли" и "О земельном рынке".

Согласно изменениям, особенности предоставления в пользование и аренду искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия, отношения, связанные с возникновением прав на эти земельные участки, регулируются законом "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)".