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Президент утвердил изменения в законы, касающиеся искусственных земельных участков на Каспии

Президент утвердил изменения в законы, касающиеся искусственных земельных участков на Каспии Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в некоторых законах в связи с исполнением закона от 7 мая 2024 года "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)".
Инфраструктура
27 декабря 2024 г. 16:21
Президент утвердил изменения в законы, касающиеся искусственных земельных участков на Каспии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в некоторых законах в связи с исполнением закона от 7 мая 2024 года "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)".

Как сообщает Report, изменения коснулись Земельного кодекса, законов "Об аренде земли" и "О земельном рынке".

Согласно изменениям, особенности предоставления в пользование и аренду искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия, отношения, связанные с возникновением прав на эти земельные участки, регулируются законом "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера)".

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Версия на азербайджанском языке Prezident süni torpaq sahələri ilə bağlı bəzi qanunlarda dəyişiklikləri təsdiqləyib

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