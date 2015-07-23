Президент торговой палаты: Проект железной дороги Армения-Иран для Тегерана не столь перспективен

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Проект железной дороги Армения-Иран для Тегерана не столь перспективен".

Как сообщает Report, об этом в интервью EAdaily.com сказал президент Совета директоров Американской торговой палаты в Армении Тигран Джрбашян.

По его словам, причиной бесперспективности данного проекта является то, что в скором времени у Ирана появится сквозное железнодорожное сообщение через Азербайджан, который соединит страну с Россией.

"Что касается строительства железной дороги Иран-Армения, думаю, что это скорее армянский проект, чем совместный. Конечно, для Ирана было бы неплохо иметь железнодорожную ветку с Арменией, но этот проект бесперспективен", - заключил Т.Джрбашян.