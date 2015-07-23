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    Президент торговой палаты: Проект железной дороги Армения-Иран для Тегерана не столь перспективен

    Тигран Джрбашян: В скором времени у Ирана появится сквозное железнодорожное сообщение через Азербайджан, который соединит страну с Россией

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Проект железной дороги Армения-Иран для Тегерана не столь перспективен".

    Как сообщает Report, об этом в интервью EAdaily.com сказал президент Совета директоров Американской торговой палаты в Армении Тигран Джрбашян.

    По его словам, причиной бесперспективности данного проекта является то, что в скором времени у Ирана появится сквозное железнодорожное сообщение через Азербайджан, который соединит страну с Россией.

    "Что касается строительства железной дороги Иран-Армения, думаю, что это скорее армянский проект, чем совместный. Конечно, для Ирана было бы неплохо иметь железнодорожную ветку с Арменией, но этот проект бесперспективен", - заключил Т.Джрбашян.

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