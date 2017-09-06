Президент: Строительство судна "Ханкенди" показывает мощь Азербайджана

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Передача в эксплуатацию подводного строительного судна "Ханкенди" является историческим событием. Я очень рад, что в Азербайджане, в Баку построено гигантское судно. Судно названо "Ханкенди". Это имеет большой смысл. Ханкенди является нашим древним городом. Это название нам дорого".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на состоявшейся 6 сентября презентации подводного строительного судна "Ханкенди", построенного на Бакинском судостроительном заводе в рамках проекта "Шахдениз-2" по заказу компании ВР.

"Не случайно, что это судно, которое отвечает уникальным стандартам в мире, названо Ханкенди", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что строительство данного судна показывает мощь Азербайджана: "Это показывает, что сегодня в Азербайджане могут проводиться любые крупные строительные работы. Строительство и передача в эксплуатацию данного судна показывает, что принятое в свое время решение о строительстве судостроительного завода было правильным.

В то время, принимая это решение и выделяя крупные финансы для строительства завода, мы хотели, чтобы Азербайджан мог строить корабли любого типа.

Строительство этого судна в то же время показывает, что нет такого корабля, который бы мы не могли построить на судостроительном заводе".