Президент: Сотрудничество между тюркскими странами станет одним из основных вкладов в развитие Среднего коридора

Сотрудничество между тюркскими странами станет одним из основных вкладов в развитие Среднего коридора.

Сотрудничество между тюркскими странами станет одним из основных вкладов в развитие Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" в Университете AДA.

"Если рассматривать географическое расположение стран - Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и на другом берегу Каспия – Азербайджан, Грузия и Турция, то это создает дополнительные возможности. И как мы уже сегодня отмечали ранее, между нашими странами растет транзит грузов. По имеющейся информации, в этом году увеличится на 70 процентов, а в следующем показатель может быть еще выше. И все эти грузы идут из Центральной Азии в Европу по Транскаспийскому маршруту", - сказал глава государства.

По словам президента Ильхама Алиева, существуют новые возможности для увеличения двусторонней торговли. "С Турцией мы сейчас работаем над расширением списка наименований товаров, которые будут освобождены от таможенных пошлин, и над соглашением о свободной торговле. Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией уже превышает 4 миллиарда долларов. То же самое мы видим и с другими странами. Важным шагом является и то, что другие ведущие игроки также рассматривают этот маршрут как надежный, безопасный и экономически привлекательный", - добавил президент.

Глава государства отметил, что "необходимо больше работать над унификацией тарифной политики, координирования деятельности таможенных структур, чтобы компании, которые думают о том, куда направить свои грузы, использовали этот коридор для экономии не только времени, но и денег".

"Потенциал для этого есть, и мы движемся в правильном направлении", - заявил президент Ильхам Алиев.