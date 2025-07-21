Президент Северной Македонии принял Микаила Джаббарова

Президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновская-Давкова приняла министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновская-Давкова приняла министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети X.

"В рамках нашего делового визита в Северную Македонию мы были приняты президентом Республики Северная Македония Горданой Сильяновской-Давковой. Мы обменялись мнениями о приоритетных направлениях отношений между нашими странами и о развитии экономического сотрудничества", - отметил М.Джаббаров.