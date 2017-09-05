Президент России: Маршрут железной дороги по Шелковому пути обсуждается

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что маршрут железнодорожной магистрали в рамках "Пояса Шелкового пути" пока обсуждается, будет выбран лучший вариант.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"И наши специальные ведомства и компании, и китайские, и партнеры из других стран просто обсуждают этот вопрос", - заявил он.

В то же время Путин опроверг слухи о том, что Пекин не хочет строить дорогу напрямую из Китая через РФ.

Он напомнил, что существуют разные варианты маршрута, в том числе через Казахстан и Иран, а также через РФ: "Обсуждается строительство аналогичной дороги в Китай через РФ. Если этот проект будет осуществлен, то значит, что за три-четыре дня груз будет доставляться из Азии, скажем из Китая, в Германию".