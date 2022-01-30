Президент: Практически все транспортно-коммуникационные проекты в Азербайджане завершены

Практически все транспортно-коммуникационные проекты в Азербайджане завершены. Сегодня мы работаем с нашими партнерами и соседями над увеличением перевозок и увеличением пропускной способности Азербайджана.

Практически все транспортно-коммуникационные проекты в Азербайджане завершены. Сегодня мы работаем с нашими партнерами и соседями над увеличением перевозок и увеличением пропускной способности Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в программе "Формула власти" на телеканале "Россия 24".

О сфере информационно-коммуникационных технологий глава государства рассказал и в беседе с бессменным ведущим программы, первым заместителем генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилом Гусманом. Было отмечено, что Азербайджан, у которого уже есть три спутника, является членом космического клуба. Сектор ИКТ развивается очень активно и наблюдается значительный рост в этой области.

Президент также отметил огромные инвестиции в сельское хозяйство и значительный рост в стране, создание современной туристической инфраструктуры, эффективную борьбу Азербайджана с пандемией коронавируса и глобальные инициативы в этом направлении, успешное председательство в Движении неприсоединения и другие вопросы.