Президент подписал распоряжение о строительстве ветряной электростанции

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реализации пилотного проекта по строительству ветряной электростанции с установленной мощностью 240 МВт".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реализации пилотного проекта по строительству ветряной электростанции с установленной мощностью 240 МВт".

Как сообщает Report, в тексте документа говорится:

"В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии" от 5 декабря 2019 года номер 1 673, в целях обеспечения реализации пилотного проекта по строительству ветряной электростанции с установленной мощностью 240 МВт, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Кабинету министров Азербайджанской Республики:

1. В связи со строительством ветряной электростанции с установленной мощностью 240 МВт принять необходимые меры, связанные с подписанием "Инвестиционного договора", "Договора купли-продажи энергии", "Договора подключения к передающей сети", "Договора о земельной аренде", "Прямых соглашений" и "Договора о независимых инженерах";

2. Представить Президенту Азербайджанской Республики для утверждения соответствующие договоры, подписанные от имени Правительства Азербайджанской Республики;

3. После завершения ветроизмерительных работ на территориях, где будет построена ветряная электростанция, предусмотренная в пункте 1 настоящего Распоряжения, обеспечить принятие соответствующих мер, связанных с изменением категории земель, передачей государственных земель на данных территориях в постоянное пользование Министерству энергетики Азербайджанской Республики с правом предоставления в аренду и вытекающими отсюда другими вопросами;

4. Совместно с Министерством финансов Азербайджанской Республики, Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Открытым акционерным обществом "Азерэнержи" обеспечить принятие необходимых мер для выполнения обязательств, предусмотренных в "Инвестиционном договоре" и "Договоре купли-продажи энергии", указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения;

5. Совместно с соответствующими структурами обеспечить принятие надлежащих мер, направленных на усовершенствование необходимой внешней и внутренней инфраструктуры на территориях реализации пилотного проекта, подключение ветряной электростанции к сети согласно "Договору купли-продажи энергии" и "Договору подключения к передающей сети", указанным в пункте 1 настоящего Распоряжения, в предусмотренное время и с соответствующими параметрами, а также исполнение других административных и технических вопросов, требуемых для обеспечения своевременной реализации проекта;

6. Решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения".