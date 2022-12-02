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Президент ознакомился с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов в селе Орта Зейзид

Президент ознакомился с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов в селе Орта Зейзид 2 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с предприятием по производству сухофруктов Общества с ограниченной ответственностью Green Factory в селе Орта Зейзид Шекинского ра
Инфраструктура
2 декабря 2022 г. 14:02
Президент ознакомился с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов в селе Орта Зейзид

2 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с предприятием по производству сухофруктов Общества с ограниченной ответственностью Green Factory в селе Орта Зейзид Шекинского района, передает Report.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev views conditions created at dried fruit production enterprise in Orta Zayzid village
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı Orta Zəyzid kəndində quru meyvə istehsalı müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanış olub

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