Президент ознакомился с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов в селе Орта Зейзид

Президент ознакомился с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов в селе Орта Зейзид

2 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с предприятием по производству сухофруктов Общества с ограниченной ответственностью Green Factory в селе Орта Зейзид Шекинского ра

https://static.report.az/photo/20f493ba-fbb3-3211-a6be-117a6673a687.jpg https://static.report.az/photo/20f493ba-fbb3-3211-a6be-117a6673a687.jpg

2 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с предприятием по производству сухофруктов Общества с ограниченной ответственностью Green Factory в селе Орта Зейзид Шекинского района, передает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Ilham Aliyev views conditions created at dried fruit production enterprise in Orta Zayzid village