​Президент ознакомился с деятельностью Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 17 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод".

Как сообщает Report, завод приступил к деятельности в декабре 2004 года. До марта 2007 года на предприятии осуществлялся сбор автомобилей марки OKA, УАЗ, ЧАН-ГАН. Согласно контракту, заключенному с Минским автомобильным и Минским тракторным заводами Беларуси, с марта 2007 года на Гянджинском автомобильном заводе были установлены новые сборочные линии, начато производство тракторов различных марок и автомобилей МАЗ. На 1 января 2016 года на предприятии собрано 6294 трактора 8 моделей и 134 трактора специального назначения. Из этой техники 5737 единиц было продано на основе государственного заказа ОАО "Агролизинг", а остальные 497 - фермерам и бизнесменам. К этому времени собрано 2578 автомобилей МАЗ 8 моделей и различных модификаций.

Было отмечено, что Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод", работающее под девизом "Шаг за шагом вперед к новым успехам", постоянно ощущает внимание и заботу главы государства. Положительно оценивая работу завода, президент Ильхам Алиев в 2014 году за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане наградил ряд сотрудников объединения орденами, медалями и почетными званиями.