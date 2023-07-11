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Президент: Необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии

Президент: Необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии Нам необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии, потому что поступают заказы из соседних стран. Наш судостроительный завод был рассчитан на наши текущие возможности перевозки. Мы также учитываем вывод из эксплуатации судов, ходивши
Инфраструктура
11 июля 2023 г. 19:27
Президент: Необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии

Нам необходимо пересмотреть наши судостроительные возможности на Каспии, потому что поступают заказы из соседних стран. Наш судостроительный завод был рассчитан на наши текущие возможности перевозки. Мы также учитываем вывод из эксплуатации судов, ходивших на протяжении многих лет. Потому что они выходят из строя, и должны быть обновлены. Но сегодня наблюдается еще больший спрос, как у нас, так и у соседних стран. Таким образом, не исключено, что когда-то мы сможем начать и расширение производственных участков судостроительного завода.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Расценив поступающие из-за рубежа заказы как очень позитивный факт, глава государства отметил: "Это свидетельствует о том, что мы все делаем своевременно". Он также подчеркнул, что уже дал указание о расширении возможностей Алятского международного торгового порта. "Нам необходимо сделать и это. Потому что наша перевалочная способность рассчитана на 15 миллионов тонн. Для прежнего периода этого было достаточно. Через год-два этого может не хватать", - подчеркнул президент. По его словам переговоры, проводимые с соседними и партнерскими странами, свидетельствуют о том, что через Азербайджан станет возможно перевозить в несколько раз больше грузов.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We have to re-examine our shipbuilding opportunities in the Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Bizim Xəzərdəki gəmiqayırma imkanlarımıza da yenidən baxmalıyıq"

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