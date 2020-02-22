Президент: Ненефтяная промышленность Азербайджана выросла на 16 процентов

"Азербайджан занимает 34-е место в мире по транспортной инфраструктуре. По эффективности железных дорог находится на 12-м, эффективности воздушного сообщения - на 11-м месте".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, в ходе выступления на азербайджано-итальянском бизнес-форуме Риме.

"Азербайджан – страна, не имеющая выхода к открытым морям, превратился уже в один из международных транспортных и логистических центров. Через территорию Азербайджана проходит транспортный коридор Восток-Запад. Это стало возможным после сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, реализованной по инициативе Азербайджана. В то же время через территорию Азербайджана проходит и транспортный коридор Север-Юг. Азербайджан является единственной страной-участницей обоих важных транспортных коридоров, которые по существу открыли путь к широкомасштабному международному сотрудничеству. В настоящее время мы занимаемся работой, связанной с транспортными коридорами Север-Запад и Юг-Запад. Грузы уже поставляются по этим коридорам на мировые рынки. В одном из подписанных вчера меморандумов нашел решение вопрос между Азербайджанскими железными дорогами и соответствующими структурами Италии. Мы будем закупать у Италии железнодорожную технику.

Весьма перспективной отраслью является и космическая промышленность. У Азербайджана уже есть 3 спутника. Опыт, накопленный Италией в этой области, очень интересен для нас. До сих пор между двумя странами не было связей в области космической промышленности. Однако, согласно подписанному вчера документу, мы будем продолжать сотрудничество и в этой области.

Итальянские компании помогают нам в увеличении промышленного производства и в диверсификации экономики Азербайджана. В рамках визита господина Маттареллы мы вместе участвовали в открытии крупного нефтехимического предприятия. Одна из ведущих итальянских компаний ввела в строй в Азербайджане два крупных промышленных предприятия стоимостью около 1 миллиарда долларов. То есть, работала в качестве подрядчика. В настоящее время эта компания активно участвует в реконструкции нефтеперерабатывающего завода в Азербайджане. Сумма подписанных контрактов превышает 800 миллионов евро. Это только начало. Уверен, что итальянские компании сыграют свою роль в дальнейшем промышленном развитии Азербайджана.

Должен отметить, что в прошлом году ненефтяная промышленность Азербайджана выросла на 16 процентов, а в январе нынешнего года - примерно на 14-15 процентов. Это говорит о том, что промышленному производству уделяется огромное внимание, а частный сектор вкладывает в эту отрасль крупные инвестиции. Уверен, что работа в данном направлении будет проводиться и впредь", - сказал Президент.