О нас

Президент: Надеюсь, что в 2024 году в Лачыне откроется международный аэропорт

Президент: Надеюсь, что в 2024 году в Лачыне откроется международный аэропорт "В Лачынском районе строится новый аэропорт. Самое сложное в строительстве этого аэропорта - отсутствие ровной местности в Лачынском районе и Кяльбаджарском районе. Поэтому мы свергаем горы, проводим там работы, чтобы создать подходящие условия для полосы
Инфраструктура
27 июня 2022 г. 11:44
Президент: Надеюсь, что в 2024 году в Лачыне откроется международный аэропорт

"В Лачынском районе строится новый аэропорт. Самое сложное в строительстве этого аэропорта - отсутствие ровной местности в Лачынском районе и Кяльбаджарском районе. Поэтому мы свергаем горы, проводим там работы, чтобы создать подходящие условия для полосы. Эти земляные работы продолжатся и в следующем году. Надеюсь, что в 2024 году в Лачынском районе будет открыт международный аэропорт, после чего отправление и прибытие будут более комфортными".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 июня на церемонии закладки фундамента санатория "Истису" в Кяльбаджарском районе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ümid edirəm ki, 2024-cü ildə Laçında beynəlxalq hava limanı açılacaq"

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
Посол Турции о помощи Азербайджана: Это называется братская помощь
25 июня 2022 г. 00:14
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
20 июня 2022 г. 13:22
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
21 июня 2022 г. 01:19
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
В Азербайджане ряд лиц могут быть допущены к собеседованию на госслужбу без прохождения экзамена
23 июня 2022 г. 02:44
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года
23 июня 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi