Президент: Надеюсь, что в 2024 году в Лачыне откроется международный аэропорт

"В Лачынском районе строится новый аэропорт. Самое сложное в строительстве этого аэропорта - отсутствие ровной местности в Лачынском районе и Кяльбаджарском районе. Поэтому мы свергаем горы, проводим там работы, чтобы создать подходящие условия для полосы

"В Лачынском районе строится новый аэропорт. Самое сложное в строительстве этого аэропорта - отсутствие ровной местности в Лачынском районе и Кяльбаджарском районе. Поэтому мы свергаем горы, проводим там работы, чтобы создать подходящие условия для полосы. Эти земляные работы продолжатся и в следующем году. Надеюсь, что в 2024 году в Лачынском районе будет открыт международный аэропорт, после чего отправление и прибытие будут более комфортными".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 июня на церемонии закладки фундамента санатория "Истису" в Кяльбаджарском районе.