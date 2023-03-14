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Президент: Надеемся в следующем году завершить расширение грузинского участка железной дороги БТК

Президент: Надеемся в следующем году завершить расширение грузинского участка железной дороги БТК Азербайджан сейчас инвестирует в расширение грузинского участка дороги железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Инфраструктура
14 марта 2023 г. 17:18
Президент: Надеемся в следующем году завершить расширение грузинского участка железной дороги БТК

Азербайджан сейчас инвестирует в расширение грузинского участка дороги железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

"Азербайджан сейчас инвестирует в расширение одного из узких мест железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – это грузинский участок дороги. Объем его грузопотоков будет расширен с 1 млн тонн до 5 млн тонн. Дополнительные инвестиции со стороны Азербайджана составят более 120 млн долларов США. Надеюсь, мы завершим эту работу в следующем году", - отметил глава государства.

Глава государства также сообщил о планах расширить пропускную способность торгового морского порта в Алятах с 15 млн до 25 млн тонн и 1 млн. TEU [стандартная логистическая единица, равная 20-футовому контейнеру].

"Мы работаем над вопросами интеграции систем транспорта, инфраструктуры, а также вопросами таможенного администрирования. Через несколько дней Баку посетит гендиректор Всемирной таможенной организации. И один из вопросов, которые мы с ним обсудим, будет касаться того, как Всемирная таможенная организация может помочь нам скоординировать работы между Центральной Азией, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Чтобы добиться интегрированности маршрута, должен быть единый подход к тарифам. Если одна страна, например, Азербайджан, снизит тариф, а другая страна не снизит или повысит - это не будет работать", - сказал президент.

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