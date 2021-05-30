Президент: Мы дали старт прокладке железной дороги от Горадиза до границы с Арменией

Однако после Второй Карабахской войны мы работаем над новым коридором - Зангезурским коридором. Его название уже закреплено на международной плоскости как Зангезурский коридор

"Однако после Второй Карабахской войны мы работаем над новым коридором - Зангезурским коридором. Его название уже закреплено на международной плоскости как Зангезурский коридор. И это обеспечит новую связь между Турцией и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом 30 мая заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу.

"Как известно, на первом этапе после войны Армения выразила протест в связи с этим вопросом. Однако в последнее время мне предоставляется информация о том, что армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора. Как известно, сейчас проводятся обсуждения в трехсторонних рамках. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и есть хорошие результаты.

Мы уже дали старт прокладке железной дороги на освобожденных территориях от Горадиза до границы с Арменией. Уверен, что в ближайшие два, может, два с половиной года, эта железная дорога будет полностью сдана в эксплуатацию", - отметил Ильхам Алиев.