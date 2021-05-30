О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Мы дали старт прокладке железной дороги от Горадиза до границы с Арменией

Президент: Мы дали старт прокладке железной дороги от Горадиза до границы с Арменией Однако после Второй Карабахской войны мы работаем над новым коридором - Зангезурским коридором. Его название уже закреплено на международной плоскости как Зангезурский коридор
Инфраструктура
30 мая 2021 г. 17:28
Президент: Мы дали старт прокладке железной дороги от Горадиза до границы с Арменией
Президент Ильхам Алиев

"Однако после Второй Карабахской войны мы работаем над новым коридором - Зангезурским коридором. Его название уже закреплено на международной плоскости как Зангезурский коридор. И это обеспечит новую связь между Турцией и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом 30 мая заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адилем Караисмаилоглу.

"Как известно, на первом этапе после войны Армения выразила протест в связи с этим вопросом. Однако в последнее время мне предоставляется информация о том, что армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора. Как известно, сейчас проводятся обсуждения в трехсторонних рамках. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и есть хорошие результаты.

Мы уже дали старт прокладке железной дороги на освобожденных территориях от Горадиза до границы с Арменией. Уверен, что в ближайшие два, может, два с половиной года, эта железная дорога будет полностью сдана в эксплуатацию", - отметил Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President: We have already started construction of railway from Horadiz to Armenian border
Версия на азербайджанском языке Prezident: Horadizdən Ermənistan sərhədinə qədər dəmir yolunun çəkilişinə start verdik

Экслюзивные новости

Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi